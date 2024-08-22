Политолог Гурьянова оценила закон об административной ответственности эмигрировавших россиян

Кабмин одобрил законопроект, который позволит привлекать к административной ответственности по ряду статей россиян, находящихся за границей. Ранее к административной ответственности за рубежом могли привлечь только за участие в деятельности нежелательной организации. Политолог Аксинья Гурьянова пояснила, как станет и должен действовать этот закон. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По ее словам, нижней палате парламента следует показать уехавшим, что мы не будем больше добрыми.Кроме того,у уехавших за рубеж,тех самых, кто дискредитирует Россию, здесь остались родственники, и вот, как во времена Советского Союза, эти родственники должны ярко ощутить, что они родственники предателей.

Эксперт подчеркнула, что по современным реалиям это достаточно жестокая мера, однако справедливая, поскольку те, кто дискредитирует российскую армию и президента, одновременно поливают грязью всех жителей страны.

Ранее депутат Александр Хинштейн предложил отключить монетизацию контента для иноагентов.