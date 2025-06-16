Политолог Каргин оценил настроения в израильском обществе

Политолог Александр Каргин дал оценку настроениям в израильском обществе после эскалации конфликта с Ираном. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, хотя в стране имеет место напряженность обстановки, в целом паники в Израиле не наблюдается, поскольку удары по Ирану пользуются широкой поддержкой среди израильтян.

Эксперт подчеркнул, что Израиль видит в Иране экзистенциальную угрозу и даже уход действующего премьера Биньямина Нетаньяху не изменит позицию общества.

Ранее философ Дугин заявил, что сегодня Израиль уже ненавидят все.