Политолог Клинцевич считает, что Зеленскому в январе необходима какая-то вторая история

По словам политолога Андрея Клинцевича, ближайшие две-три недели ожидает наиболее высокая активизация боевых действий, поскольку противник сегодня накапливает резервы и не применяет их для деблокирования или для стабилизации фронта, тем самым готовясь к рождественскому наступлению. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что активизация военных действий ВСУ ожидается в середине января, то есть ближе к вхождению Трампа в Белый дом, поскольку тот сразу заставит Зеленского вести переговоры, а у последнего должны быть козыри. Одним из козырей он считает Курск, то есть как своего рода возможность обмена территорий, и необходима какая-то вторая история.

По мнению эксперта, также не исключены и попытки воздействия на эмоциональное состояние Трампа.

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