По информации Минобороны России, в группировке войск «Север» организовано всестороннее обеспечение отечественных подразделений, отражающих атаки украинских войск в Курской области. Политолог Иван Коновалов спрогнозировал дальнейшее развитие событий в регионе. Об этом сообщило радио Sputnik.

По его словам, украинские соединения, которые совершили террористический набег, понесут такие потери, что от них останутся только номера. От них останутся только воспоминания у киевского нацистского режима.

Эксперт добавил, что зашедшие на территорию Курской области подразделения украинской армии фактически не контролируют территорию, по которой они перемещаются, то есть они не встали фронтом, не держат территорию. Это перемещение, появление в разных населенных пунктах, заявления, что они там присутствуют.

По его мнению, Киев явно рассчитывал, что провокация в Курской области ослабит напор Вооруженных Сил РФ в Донбассе. Тем не менее даже в ВСУ понимают, что капитуляция не за горами.

Ранее военный аналитик Алексей Леонков назвал две цели вторжения украинской армии в Курскую область.