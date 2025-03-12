По словам политолога Валерия Коровина, предложение о тридцатидневном прекращении огня в зоне спецоперации направлено на то, чтобы сбить темп наступления российской армии. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что практика в истории демонстрирует, что любые перемирия мешают России, выбивая ее из боевого ритма. Аналогичные паузы уже приводили к негативным последствиям, включая Чечню, где «вечные перемирия» лишь затягивали конфликт.

По мнению эксперта, сегодня российские войска набрали необходимую динамику, идет наступление по всей линии боевого соприкосновения. Именно поэтому так засуетились в Киеве.

Ранее в Госдуме назвали возобновление поставок оружия Киеву эскалацией конфликта.