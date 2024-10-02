Политолог Маркелов назвал цели и перспективы Израиля в Ливане

В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на территории Ливана. Политолог Сергей Маркелов рассказал, что происходит в Ливане и какие последствия ждут Израиль. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, операция ЦАХАЛ разрабатывалась уже довольно давно, а благословение на нее было получено на последнем собрании ООН в Вашингтоне. Тель-Авив спекулирует на том, что он готов разворошить дерзкое, террористическое, мусульманское формирование и выполнить глобальную ближневосточную миссию. Однако, по сути, Израиль начинает борьбу против Ирака, а за спиной у него стоит Вашингтон, который не станет принимать участие в происходящем и предпринимать активные действия.

Эксперт пояснил, что Израиль хочет сделать все, чтобы проявить их сущность и показать миру. Тем не менее сегодня настроения в мировом сообществе складываются не в пользу Тель-Авива. Так, если он все-таки добьется того, что Ирак будет втянут в данный конфликт и даст ответ со всеми своими ресурсами, вооружениями и последними технологиями, то Тель-Авив может и не выдержать этого, начнется серьезная разборка на Ближнем Востоке.

По его мнению, план Израиля все же может не сработать, потому что у Ирака на сегодняшний день иные важные задачи. В этой ситуации Тель-Авиву будут готовы помочь все прокси-государства США, которые от них зависят, вооружением и деньгами. Но тема присоединения к Израилю токсична, поэтому живые силы брошены не будут. Даже США убрали эту тему из своей повестки до выборов.

Ранее посол России рассказал о жуткой обстановке в Ливане.