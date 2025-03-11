Сегодня ночью почти 340 беспилотников атаковали субъекты РФ, десятки из них сбили в Московской области. Атака на столицу стала самой массированной за все время. Политолог Юрий Светов рассказал, зачем киевский режим устроил рекордную атаку беспилотников на Москву в преддверии переговоров с Вашингтоном. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, судя по тому, что появилось предложение Лондона и Парижа о том, что необходимо договориться о прекращении сражений в воздухе, на море и прекратить атаковать энергетическую инфраструктуру, указанная атака беспилотников была попыткой показать, что якобы прекратить сражение в воздухе выгодно России, так как у Незалежной имеется возможность проводить такие массовые атаки дронов.

Эксперт подчеркнул, что киевский режим демонстрирует Вашингтону, что в ответ на их угрозу о лишении разведданных, могут сами атаковать территорию нашей страны. Данная атака приурочена к началу конференции G, а также Трампу демонстрируют, что от киевского режима можно еще много ожидать.

Ранее военный эксперт Дандыкин рассказал, чем может ответить Россия на массированную атаку дронов.