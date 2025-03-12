По словам политолога Сергея Маркова, Курскую область могут освободить от украинских войск в течение примерно недели. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Она добавила, что российский флаг уже поднят над администрацией Суджи, несмотря на то что бои там еще идут.

Ранее британский дипломат назвал курскую операцию ВСУ «стратегическим провалом» Украины.