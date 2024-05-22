Российские войска освободили от украинских бойцов село Клещеевка в ДНР. По словам политолога Сергея Маркова, в боях за маленькие деревни российской армией уничтожаются ресурсы Североатлантического альянса. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что смысл взятия Клещеевки вовсе не в ее стратегической позиции, а именно в том, что в таких ожесточенных боях за маленькие деревни Вооруженные Силы РФ уничтожают огромные военные ресурсы альянса в виде военной техники блока и обслуживающего эту военную технику персонала из украинских рабов, которым внушили, что они сражаются за Незалежную.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Юг» полностью взяли под контроль российской армии поселок Клещеевка в ДНР. У украинской армии после потери данного укрепрайона не осталось иных укреплений, и украинские военные вынуждены были отступить за канал «Северский Донец — Донбасс». Освобождение этого поселка ставит еще в более тяжелое положение украинскую группировку, которая старается удержаться в Часовом Яре.