Политолог Марков считает, что в Североатлантическом альянсе обсуждают передачу Киеву тактического ядерного оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в военном блоке ведется обсуждение приведения своих ядерных боеголовок в состояние боевой готовности. По словам политолога Сергея Маркова, не исключено, что в Североатлантическом альянсе обсуждают передачу киевскому режиму тактического ядерного оружия. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он уточнил, что передача данного вида оружия будет совершена с целью ударов украинских войск по российской армии, однако пока действия остаются тайными.

Ранее политолог заявил, что нельзя исключать вероятность выхода Москвой из санкций в отношении КНДР, принятых Советом Безопасности ООН.