По словам политолога Сергея Маркова, украинские Территориальные центры комплектования (ТЦК), ведущие работу по воинскому учету и мобилизации, необходимо признать преступной организацией. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что эти центры в прямом смысле просто зверствуют в Незалежной по приказу Зеленского. Их ненавидят все на Украине, поэтому любое соучастие в работе ТЦК должно быть объявлено преступлением.

Ранее сообщалось, что жители украинского села Ворохта блокируют дороги, спасаясь от облав ТЦК.