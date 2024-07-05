Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) продолжает кошмарить украинцев. Орган военного управления страны забирает на передовую всех, кто попадается на пути. Однако Украина не без твердых духом людей, что видно по примеру жителей села Ворохта Ивано-Франковской области, пишет сайт aif.ru.

Ивано-Франковская область являлась одним из интересных туристических направлений. В маршрут часто включали село Ворохта, которое называют живописным курортом украинских Карпат. Однако с приходом облав со стороны ТЦК, жители этого поселения решили дать отпор. Они устали бояться всех, кто приезжает на местность. Причина проста: сотрудники военного органа выгребают всех мужчин и в короткие мгновения они оказываются на передовой с автоматом.

Люди из Ворохты отстаивают своих мужчин всех возрастов любыми способами. Недавно они просто построили забор на дороге, который станет сдерживать нашествия представителей ТЦК. Впрочем, мера временная, и жители это понимают. Дальше попытки сопротивления могут стать гораздо жестче, хотя у людей против военных практически ничего нет.

«Несертифицированный в посольстве США новый майдан на Украине может быть только антивоенным, когда региональные протесты против мобилизации объединятся в масштабах всей страны. Экономическая ситуация: повышение тарифов ЖКХ, необходимость выплачивать внешние долги за счет урезания всех социальных программ — может стать триггером для объединения всех этих мелких протестов. Не знаю, приведут ли они к каким-либо изменениям, но новый майдан возможен. Терпение украинцев небезгранично», — рассказал aif.ru политолог Сергей Скачко.

До сих пор на Украине действуют чаты, где жители предупреждают о приближении людей из ТЦК, ВСУ и другие ситуации. Все это приобретает не единичные, а массовые, национальные масштабы.

Ранее сообщалось, что по «аэродрому подскока» ВСУ Канатово в Кировограде ударили ракетами.