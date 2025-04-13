Сенатор Пушков заявил, что Израиль добивается начинания США войны против Ирана
В Совфеде считают, что Израиль хочет уничтожить ядерное оружие Ирана руками США
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По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху с давних времен добивается того, чтобы Вашингтон начал войну против Ирана для уничтожения способности последнего создать свое ядерное оружие. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он подчеркнул, что именно сегодня Нетаньяху весьма близок к цели.
Ранее в Пентагоне допустили, что Иран может угрожать существованию Америки.