Сенатор Пушков заявил, что Израиль добивается начинания США войны против Ирана

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху с давних времен добивается того, чтобы Вашингтон начал войну против Ирана для уничтожения способности последнего создать свое ядерное оружие. Об этом сообщают Argumenti.ru.