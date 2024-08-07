Политолог Марков заявил, что отбой атаки украинской армии в Курской области очевиден
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По словам политолога Сергея Маркова, тот факт, что Вооруженные Силы РФ отобьют атаку украинской армии в Курсокй области, является очевидным. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он подчеркнул, чтобы желательно, чтобы это было быстрее и легче.
Ранее глава государства Владимир Путин поручил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову контролировать работу гражданских ведомств по ситуации в Курской области.