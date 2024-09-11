По словам политолога Никиты Мендковича, украинские войска давно испытывают нехватку живой силы на фронте, в связи с чем пытаются изыскать разные источники пополнения личного состава, в том числе за рубежом, а с террористическими группировками у киевского режима давние связи. Об этом сообщил Life.ru.

Он отметил, что еще восемь-девять лет назад на Донбассе действовал украинский батальон имени Шейха Мансура, в состав которого входили многие боевики различных террористических организаций, запрещенных в нашей стране. Они привлекались через связи спецслужб, получали убежище, новые фальшивые паспорта в Незалежной и продолжали сотрудничать с киевским режимом.

По мнению эксперта, после этого их много раз использовали для совершения терактов и диверсий на российской территории. Так, трагедия в «Крокус-Сити-Холле» во многом является еще одним примером реализации связей военной разведки и СБУ Украины с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Азии.

Ранее сообщалось, что Киев хочет привлечь террористические группировки для операций против России.