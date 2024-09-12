Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует доложить главе государства Джо Байдену об итогах переговоров с украинским руководством по вопросу ударов дальнобойных американских ракет вглубь территории России. Политолог Иван Мезюхо рассказал, действительно ли Вашингтон разрешит наносить удары вглубь России и не развяжет ли это третью мировую войну. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По его словам, США уже давно дали разрешение наносить такие удары по России, поскольку атаки дальнобойным оружием уже совершаются. Следовательно, на данный момент идет информационная кампания Запада и Великобритании по подготовке консолидированного решения.

Эксперт считает, что Блинкен немного недоговаривает, когда заявляет о том, что едет на доклад к президенту США, поскольку когнитивные способности последнего уже не дают возможности в полной мере управлять государством.

По его мнению, в результате Запад не оставляет иного выбора, кроме как расширять так называемый санитарный кордон, позволяющий обеспечивать безопасность всех регионов РФ. При этом западные сторонники Киева загоняют себя в ловушку, поскольку санитарный кордон не может расширяться до бесконечности. Чем больше они будут поставлять Украине дальнобойных ракет и вооружений, тем масштабнее будет этот санитарный кордон. В итоге все это может привести к началу третьей мировой войны, которая может начаться в любой момент.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что США довольны гибелью славян в военном конфликте на Украине.