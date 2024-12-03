Украина отказалась забирать более 600 пленных военных, находящихся на территории РФ. По словам политолога Ивана Мезюхо, власти киевского режима никогда не считали жизни граждан своей страны ценными, исключение составляют лишь представители националистических батальонов. Об этом сообщили «Известия».

Он добавил, что именно благодаря работе просроченного украинского лидера и руководителей его офиса представители нацбатальона «Азов» были освобождены в Незалежную, а жизни простых солдат украинской армии не представляют ценности для Киева.

По мнению эксперта, власти киевского режима устроили на Украине полицейское государство и подвергли прессу жесткой цензуре, в связи с чем не боятся каких-то протестов со стороны граждан.

Ранее сообщалось, что Киев не эвакуирует и не хоронит ликвидированных в Курской области боевиков ВСУ.