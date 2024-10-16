Жителей Купянска и трех прилегающих к ним территорий экстренно эвакуируют. Политолог Евгений Михайлов рассказал, насколько важно Киеву сохранить Купянск под контролем и к чему приведет потеря населенного пункта. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, в имеющихся обстоятельствах на поле боя Купянск является следующей целью для российских войск, принципиальный вопрос. Сегодня в Интернете много информации о том, что Харьковская, Сумская и Одесская области вполне могут стать территориями РФ.

Военный эксперт добавил, что к тому же российским силам осталось совсем недалеко до Купянска, на фоне этого Киев находится в особом напряжении, стараясь вывести оттуда молодое население и не передавать нашей стране новых граждан.

По его мнению, Купянск является одним из крупнейших логистических узлов, что повышает его значимость для украинских военных. Таким образом, занятие Купянска нашими военными сильно осложнит дальнейшее сопротивление украинских войск. Так, стартует масштабное дезертирство украинских военных, сдача в плен, деморализация, будет проложена почва для общей капитуляции киевского режима.

Ранее сообщалось, что власти Харьковской области объявили об эвакуации из Купянска.