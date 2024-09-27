Политолог Михайлов: разведка США обоснованно предостерегает от ударов вглубь России

Политолог Евгений Михайлов прокомментировал в беседе с RT реакцию разведки США, которая отговаривает властей от разрешения ВСУ на удары вглубь России. По мнению специалиста, предостережения обоснованы.

По словам политолога, Запад испугался недвусмысленного послания президента Владимира Путина. Речь про слова о возможном изменении ядерной доктрины России. После этого американская разведка пришла в действие: начала активно предупреждать Белый дом о последствиях. Спецслужбы неоднократно говорили, что разрешать Украине удары дальнобойными ракетами по РФ недопустимо. Михайлов считает, что американские власти должны принять все предостережения со всей серьезностью.

«Я думаю, Украине будут только обещать дальнобойное оружие, а на самом деле будут затягивать конфликт, чтобы как можно больше было уничтожено на поле боя украинцев, а Запад в это время будет готовиться к противодействию с Москвой и Китаем», — добавил собеседник RT.

Отметим, что в СМИ сообщали о скорой встрече Джо Байдена с Владимиром Зеленским. Полагают, что в ходе визита украинский президент попросит разрешить удары вглубь РФ.

Ранее сообщалось, что президент США Байден провел встречу с Зеленским 26 сентября.