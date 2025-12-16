В Госдуме предложили досматривать школьников и менять систему воспитания после трагедии в Одинцово

Школьная трагедия в Горках-2 вновь заставила общество искать ответы на вопрос: как защитить детей от угрозы, которая приходит изнутри? После нападения подростка с ножом, которое унесло жизнь ребенка, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил радикальную, но, по его мнению, необходимую меру — введение досмотра личных вещей учащихся. Однако за этим силовым предложением кроется признание более глубокой проблемы. Об этом сообщает NEWS.ru.

Суть инициативы заключается в попытке создать физический барьер для проноса в школу оружия и опасных веществ. Милонов настаивает, что проверять нужно не только ножи, но и обычные школьные ножницы, а также ядовитые жидкости. Он жестко критикует тех, кто видит в этом нарушение прав, утверждая, что безопасность коллектива важнее. Его логика ведет к строгому наказанию: любой, у кого найдут запрещенное, должен быть отчислен и переведен в коррекционное заведение, чтобы «не мучить» весь класс.

Однако сам депутат понимает ограниченность такого подхода, называя его «экстенсивным» и «негарантированным». Наличие охранника в Успенской школе не предотвратило трагедию. Поэтому главный акцент Милонов предлагает сделать не на запретах, а на психическом здоровье детей. Он призывает скорректировать систему воспитания, уделяя больше внимания выявлению и поддержке неблагополучных подростков, а не просто их изоляции. Таким образом, перемещение «девиантных» подростков в спецучреждения без должной работы с ними может лишь усугубить их проблемы, не решая корень зла.

