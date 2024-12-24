По словам политолога Алексея Никифорова, на территории Незалежной маловероятно остались серьезные производства, которые смогут создать какую-либо новую ракету, способную достичь Москвы. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что, вероятнее всего, происходит просто модернизация каких-то остатков ракет.

По мнению эксперта, сегодня, в ожидании инаугурации Дональда Трампа в Штатах, в западной прессе появляются вбросы, нацеленные на усиление градуса эскалации, а также на демонстрацию «силы» Киева, несмотря на то что весь мир уже понимает, что никаких возможностей у них нет. Более того, в американский бюджет США, на следующий год уже не вошли пункты по поддержке Украины.

Ранее сообщалось, что Киев захотел получить лицензию на производство ракет Taurus.