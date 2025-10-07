Политолог оценил планы Украины по созданию хранилищ энергии

Планы Украины по установке шести новых энергоблоков в ключевых регионах вызывают скепсис у российских экспертов. Как прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак, проект стоимостью 140 млн долларов предусматривает создание резервных мощностей с ограниченным временем автономной работы.

По мнению аналитика, двухчасовой ресурс генераторов позволяет лишь временно устранять последствия повреждений в энергосистеме, но не решает системных проблем. Такие меры носят характер «латания дыр», поскольку не компенсируют продолжающееся сокращение базовых генерирующих мощностей страны.

Эксперт подчеркивает, что эффективность этих мероприятий будет нивелироваться дальнейшими ударами российских Вооруженных сил по энергетической инфраструктуре. Восстановительные работы не успевают компенсировать новые разрушения, что ведет к прогрессирующей деградации всего энергетического комплекса.

По его словам, инвестиции в мобильные энергоблоки не способны кардинально изменить ситуацию в условиях продолжающихся боевых действий. Проблема энергобезопасности Украины требует комплексного решения, которое невозможно без прекращения разрушения критической инфраструктуры.

Ранее США предложили создать нейтральную территорию вокруг Запорожской АЭС.