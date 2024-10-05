По словам политолога Александра Перенджиева, иностранные наемники, сражающиеся в рядах украинской армии, являются людьми, нацеленными на убийства граждан РФ. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что эти наемники жаждут убийств, поскольку в обычной жизни они будут подвержены уголовному преследованию и посажены в тюрьму.

По мнению эксперта, наемникам безразлична Незалежная, они идут воевать не за нее. Им платят деньги, они нередко находятся на вспомогательных позициях, поскольку ключевая нагрузка ложится на бойцов украинской армии.

Он подчеркнул, что наемники просто запугивают мирных граждан. Так, среди них присутствуют есть обычные террористы, которым просто нравится убивать и наводить ужас на людей.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили на херсонском направлении скопление наемников НАТО.