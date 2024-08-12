Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не видит угроз для ядерной безопасности Запорожской АЭС после атаки дронов. В «Росатоме» же ранее сообщили, что градирня Запорожской АЭС получила серьезные повреждения в итоге двух прямых ударов украинских ударных БПЛА. По словам политолога Дмитрия Перлина, руководство МАГАТЭ не дало оценку произошедшему. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он добавил, что тезис Гросси мог бы быть более развернутым и адекватным,то есть он должен был упомянуть, что при продолжении подобных действий украинской стороной может возникнуть колоссальная катастрофа.

По мнению эксперта, Гросси находится в заложниках политических договоренностей Запада, где Незалежная преподносится как едва ли не лучший вариант демократии. В связи с этим Гросси вынужден умалчивать, что беспилотники были запущены с украинской территории.

Он подчеркнул, что Гросси боится отвечать, потому что в западных странах имеется консенсус,заключающийся в том, что любой негатив, который делает Киев, игнорируется.

Ранее в МЧС России сообщили, что радиационный фон в Запорожской области соответствует норме.