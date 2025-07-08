Политолог пояснил причины большого расхваливания украинцами России в соцсетях

Российские ударные дроны «Герань» целенаправленно атаковали здания Территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в ряде украинских городов. Эти удары вызвали неожиданную реакцию в украинском информационном поле. Политолог Борис Рожин в эфире радио Sputnik охарактеризовал эти атаки как одну из самых удачных медийных акций России в контексте коммуникации с украинским населением.

По его словам, суть успеха в том, что удары наносятся не по отдаленным фронтовым объектам, а по конкретным символам принудительной мобилизации — «людоловам», которые ходят по улицам и кружат вокруг домов граждан. Это создает прямой и понятный для населения посыл.

Эксперт отметил беспрецедентно позитивные отзывы о России в украинских соцсетях, что давно не наблюдалось. Атаки на ТЦК воспринимаются частью населения как удар по институту, ассоциирующемуся с насильственным призывом.

По его мнению, ключевое отличие этих ударов – их символическое и психологическое воздействие на украинское общество. Они напрямую связывают действия российской армии с избавлением граждан от давления местных «людоловов», что делает эту операцию исключительно успешной с точки зрения информационной войны и восприятия населением Украины.

Ранее сообщалось, что ВС РФ вывели из строя более 10% отделений ТЦК по территории всей Украины.