Политолог Расмуссен допустил связь между двумя недавними терактами в США

За теми инцидентами, которые произошли в Соединенных Штатах в Лас-Вегасе и Новом Орлеане, могут стоять одни и те же силы. Такое допущение сделал политолог и подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен. Он заявил об этом во время своего интервью «Известиям».

Эксперт сообщил, что между взрывом автомобиля в Лас-Вегасе и трагедией в Новом Орлеане есть много общего. Все они тщательно спланированы.

«Могут ли оба рассматриваться как террористические действия, могут ли они быть связаны? Да», — указал он.

Расмуссен добавил, что за каждым происшествием стоит одна и та же организация. Она стремится посеять страхи в обществе, и усилить напряженность в стране.

Ранее по поводу теракта в Новом Орлеане высказался Дональд Трамп. По его утверждению, трагедия произошла из-за высокого уровня нелегальной иммиграции в США. В итоге пострадало несколько десятков человек, более десяти из них погибли. В большую толпу на улице врезался автомобиль, после чего из него вышел водитель и открыл стрельбу.