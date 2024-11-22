Политолог Сергиенко: запуск «Орешника» стал ожидаемым для всех ответом

По словам политолога Владимира Сергиенко, запуск новейшей отечественной гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» по Незалежной стал тем ответом, который многие ожидали. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что при этом повышение эскалации не может соответствовать — с одной стороны, ракеты летают, а с другой стороны, подписывать только доктрину, и на этом все завершится. Таким образом, данный ответ стал проверкой на все.

Ранее политолог Елисеева объяснила, зачем Путин раскрыл подробности об «Орешнике».