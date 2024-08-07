По словам политолога Николая Старикова, украинская пропаганда на данный момент активно давит на эмоции граждан РФ, стараясь подорвать стабильность в обществе, поэтому весьма важно не поддаваться такому давлению. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что главным советом в такой ситуации является то, что ни в коем случае нельзя пить из информационных помоек. Определить информационную помойку легко: такой ресурс изначально выглядит сомнительным и ведется накачка эмоций.

По мнению эксперта, именно так происходит в самой Незалежной.

Он уточнил, что накачка эмоциями является первым признаком манипуляции, то есть атм представлены не факты, а сплошной поток мутного сознания. Следовательно, необходимо отодвинуть эмоции в сторону и включать разум.

Ранее сообщалось, что разрешение Вашингтона для Киева атаковать территорию нашей страны хоть и ограничивает географию ударов, однако все равно спровоцирует эскалацию текущего конфликта.