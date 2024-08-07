Политолог Стариков назвал способы не стать жертвой украинской пропаганды
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По словам политолога Николая Старикова, украинская пропаганда на данный момент активно давит на эмоции граждан РФ, стараясь подорвать стабильность в обществе, поэтому весьма важно не поддаваться такому давлению. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что главным советом в такой ситуации является то, что ни в коем случае нельзя пить из информационных помоек. Определить информационную помойку легко: такой ресурс изначально выглядит сомнительным и ведется накачка эмоций.
По мнению эксперта, именно так происходит в самой Незалежной.
Он уточнил, что накачка эмоциями является первым признаком манипуляции, то есть атм представлены не факты, а сплошной поток мутного сознания. Следовательно, необходимо отодвинуть эмоции в сторону и включать разум.
Ранее сообщалось, что разрешение Вашингтона для Киева атаковать территорию нашей страны хоть и ограничивает географию ударов, однако все равно спровоцирует эскалацию текущего конфликта.