По словам военного эксперта Василия Дандыкина, в ответ на массированную атаку БПЛА украинской армии Россия может применить систему «Орешник». Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что встречные меры со стороны российской армии будут более мощными.

По мнению военного эксперта, атаки украинских войск были направлены на гражданские объекты, что можно расценивать как террористический метод ведения боевых действий, прежде всего это касается ударов по жилым домам и трагические случаи в Московской области. Это чистой воды фашистский подход.

Ранее военный эксперт Михайлов заявил, что атака БПЛА на Подмосковье является агонией киевского режима.