Политолог Светов пояснил, почему закрытие Финского залива для российских судов является поводом для начала войны

Финляндия и Эстония заявили о намерении закрыть Финский залив для российских судов. Россия в свою очередь расценит блокаду Финского залива как нарушение морского права. Политолог Юрий Светов рассказал, как это ударит по России и какой ответ может дать наша страна. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, Эстония и Финляндия формально могут закрыть Финский залив для отечественных судов, поскольку их территориальные воды перекрываются, то есть это примерно шесть километров акватории, через которые пройти будет невозможно.

Политолог напомнил, что аналогичный прецедент уже был во времена Второй мировой войны. Таким образом, Хельсинки и Таллин идут по проверенному пути: как делал Гитлер — так и им положено делать.

По его мнению, Эстония и Финляндия могут заблокировать Финский залив для отечественных судов различными способами, в том числе заминировать. Однако закрытие Финского залива для российских судов станет мощным ударом по экономике нашей страны, и, соответственно, блокада морского флота станет поводом для начала войны. Если они будут пытаться не пускать наши суда, то Балтийский флот сделает все, чтобы прорвать эту блокаду.

Ранее сообщалось, что Эстония и Финляндия прорабатывают меры по закрытию Финского залива для судов РФ.