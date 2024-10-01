Политолог Тарасов считает, что Израиль планирует превратить Ливан в Газу

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По словам политолога Станислава Тарасова, израильская авиация накануне бомбила не только Бейрут, а также и более северные районы страны, поэтому если «Хезболла» начнет партизанскую войну, то судьба Ливана как государства предрешена. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что Израиль намеревается превратить Ливан в Газу. Шиитское ополчение уходит на север, «Хезболла» успела анонсировать выборы нового лидера.

Напомним, что сегодня ночью израильской армией была начата наземная операция в Ливане массированным обстрелом.

Ранее политолог Марат Баширов дал оценку обострению ситуации на Ближнем Востоке.

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