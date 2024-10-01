Политолог Тарасов считает, что Израиль планирует превратить Ливан в Газу

По словам политолога Станислава Тарасова, израильская авиация накануне бомбила не только Бейрут, а также и более северные районы страны, поэтому если «Хезболла» начнет партизанскую войну, то судьба Ливана как государства предрешена. Об этом сообщает радио Sputnik.