Политолог Тарасов считает, что в войне с Израилем за Ливан заступятся исламские государства

Массовые взрывы пейджеров, раций и прочих электронных устройств приблизили масштабную войну на границе Ливана и Израиля. По словам политолога Станислава Тарасова, боевая готовность ливанских группировок станет нарастать постепенно. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что один Ливан воевать с Израилем не станет, в данной ситуации подтянутся и «Хезболла», и ХАМАС, и даже хуситы.

По мнению эксперта, трудно сказать, как скоро Ливан ответит Израилю, все находится в динамике. Тем не менее это не произойдет резко, все будет постепенно нарастать и развиваться. Однако аналогичные взрывам пейджеров теракты маловероятны, поскольку у Ливана просто нет ресурсов на такое.

Ранее эксперт Юрий Силаев высказался о связи взрыва в Москве с ситуацией в Ливане.