Политолог Вакаров назвал суть курской аферы ВСУ
Политолог: убийство мирных граждан – это личные приказы Зеленского
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По словам политолога Василя Вакарова, курская афера украинской армии являлась исключительно политической, поскольку Владимиру Зеленскому необходимо было показать миру силу украинских войск и «способность напасть прям на территорию России». Об этом сообщает радио Sputnik.
Он уточнил, что для такого доказательства, чтобы ВСУ там удержаться, следует держать население в страхе.
По мнению эксперта, лично Зеленский отдает украинским боевикам убивать мирных жителей в Курской области. И в случае сопротивления россиян в Курской области происходят такие зверства.
Ранее сообщалось, что массовые убийства и изнасилования в Курской области сравнили с Волынской резней.