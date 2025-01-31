Украинские военные во время оккупации Курской области убивали и насиловали мирных жителей. Известно о 22 случаях, каждый из которых поражает общественность жестокостью. В беседе с сайтом aif.ru кандидат исторических наук и подполковник Олег Иванников сравнил зверства в Волынской резней.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук напомнил, что резня марта 1943 года была подготовлена не только украинскими националистами, но и сотрудниками Гестапо. Тогда начались массовые казни мирного польского населения, которые, по совам историка, пытались повторить уже в нынешнее время.

«Ситуация, которая сейчас сложилась в Курской области, зеркально отражает то, что происходило в марте 1943 года», — уверен собеседник.

По словам Иванникова, в зверствах в Курской области задействованы националисты из «Правого сектора»* и Служба безопасности Украины. Не исключает эксперт и то, что Владимир Зеленский знал обо всех террористических планах.

Напомним, в Суджанском районе пять украинских бойцов изнасиловали и убили в общей сложности 22 человека в Русском Поречном. Об этом российским силовикам рассказал один из задержанных преступников.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело в отношении боевиков ВСУ, убивших жителей курского Плехово.

*Террористическая организация, запрещенная в России