Полицейские оцепили территорию ТЦ «Дмитровский» в Подмосковье

В Дмитрове, расположенном в Московской области, из торгового центра была произведена эвакуация посетителей. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Осторожно, Москва».

Как утверждают свидетели, инцидент произошел в ТЦ «Дмитровский», находящемся на Профессиональной улице. На данный момент причины, побудившие к принятию срочных мер, остаются невыясненными. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале, зафиксировано, что сотрудники полиции окружили территорию, прилегающую к торговому центру.

Ранее сообщалось, что после мощного пожара суд закрыл ТЦ «Лапландия» из-за угрозы жизни людей.