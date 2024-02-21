Полицейские проверили жителей общежития в Одинцово на нарушение миграционного законодательства

Подмосковные полицейские пресекли нарушения миграционного законодательства в ходе проверки общежития в рабочем поселке Новоивановское в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что в результате рейда по информационным учетным базам проверено сто десять жильцов — граждан из стран Ближнего Востока и Азии.

Так, в отношении шестидесяти иностранцев составлены протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере пяти тысяч рублей, с последующим выдворением за пределы страны.

Ранее стало известно, что жителя столицы задержали за кражу дорогостоящего сварочного оборудования в подмосковном магазине.