Полицейские проверили жителей общежития в Одинцово на нарушение миграционного законодательства
Фото: [Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области]
Подмосковные полицейские пресекли нарушения миграционного законодательства в ходе проверки общежития в рабочем поселке Новоивановское в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
Отмечается, что в результате рейда по информационным учетным базам проверено сто десять жильцов — граждан из стран Ближнего Востока и Азии.
Так, в отношении шестидесяти иностранцев составлены протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере пяти тысяч рублей, с последующим выдворением за пределы страны.
Ранее стало известно, что жителя столицы задержали за кражу дорогостоящего сварочного оборудования в подмосковном магазине.