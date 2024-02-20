Жителя столицы задержали за кражу дорогостоящего сварочного оборудования в подмосковном магазине

Подмосковные росгвардейцы задержали 34-летнего жителя столицы, который украл из магазина в Подмосковье дорогостоящее сварочное оборудование.

Инцидент произошел накануне вечером. Правоохранители прибыли на место из-за срабатывания тревожной кнопки, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Выяснилось, что злоумышленник работал в паре с подельником. Последний приобрел аналогичный товар, а затем передал чек. Планируя использовать этот же платежный документ, мужчина пытался бесплатно пронести покупку за кассовую зону, но противоправные действия заметил охранник.

Злоумышленника доставили в полицию. По факту случившегося начата проверка.

Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы задержали 27-летнего москвича, который вскрыл дверь одного из магазинов в Воскресенске и устроил там погром.