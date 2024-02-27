Полицейские проверяют подозрительную видеокамеру, установленную напротив здания Минобороны

Сотрудники столичного главка МВД России начали доследственную проверку после обнаружения подозрительной видеокамеры, которая была установлена напротив здания Минобороны на Фрунзенской набережной.

Накануне вечером в полицию обратился сотрудник коммунальной службы, сообщив о камере на чердаке здания напротив Минобороны. Прибывшие на место полицейские изъяли оборудование.

В настоящее время специалисты пытаются установить, когда камера была установлена, а также какие кадры она успела запечатлеть. О происшествии уведомлены спецслужбы.

Сегодня Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Северное к западу от Авдеевки.