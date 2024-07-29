Полицейские проверят информацию о групповом избиении мужчины в Электростали

Сотрудники полиции проверят информацию о групповом избиении мужчины в Электростали. Соответствующая видеозапись ранее появилась в СМИ и соцсетях.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, пострадавший не обращался с заявлением в правоохранительные органы, из медицинских учреждений тоже не поступало информации об избиении мужчины.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и участники инцидента. Жителей Электростали, которые стали очевидцами данного происшествия, просят обратиться в дежурную часть по телефону 8-496-573-51-11.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который избил своих знакомых бейсбольной битой.