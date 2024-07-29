Полицейские проверят информацию о групповом избиении мужчины в Электростали
Фото: [t.me/gumvd50]
Сотрудники полиции проверят информацию о групповом избиении мужчины в Электростали. Соответствующая видеозапись ранее появилась в СМИ и соцсетях.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, пострадавший не обращался с заявлением в правоохранительные органы, из медицинских учреждений тоже не поступало информации об избиении мужчины.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и участники инцидента. Жителей Электростали, которые стали очевидцами данного происшествия, просят обратиться в дежурную часть по телефону 8-496-573-51-11.
Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который избил своих знакомых бейсбольной битой.