Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, произошедшего накануне в Мытищах

Накануне примерно в 7 вечера около одного из домов, расположенных на улице Станционная в подмосковных Мытищах, произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной информации, водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем марки «Хендэ» выехал на полосу встречного движения, где по касательной столкнулся с автомашиной «Мицубиси», после чего совершил наезд на припаркованную грузовую машину с полуприцепом.

Примечательно, что в результате аварии водитель «Хэндэ» погиб на месте. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее стало известно, что пенсионер из Подмосковья получил 12 лет колонии за убийство пожилой женщины.