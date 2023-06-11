Полицейские установили личность мужчины, открывшего стрельбу из люка автомобиля в Химках

Полиция установила личность мужчины, который ехал в автомобиле в Химках, высунувшись из люка с автоматом. Об этом со ссылкой на пресс-служба подмосковного главка МВД сообщил ТАСС .

В ведомстве рассказали, что о случившемся в дежурную часть сообщили местные жители. По словам очевидцев, автомобиль, из люка которого торчал предмет, похожий на автомат, заметили на Совхозной улице.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Нарушителем оказался житель Москвы 1996 года рождения. У него изъяли страйкбольный автомат. Оружие направили на исследование экспертам-криминалистам.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данным правоохранительных органов и очевидцев, мужчина периодически стрелял из автомата.

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