Полицейские в Рязанской области изъяли почти 300 литров нелегального алкоголя за сутки

В Рязанской области прошел масштабный рейд правоохранителей, целью которого стала проверка легальности торговли алкоголем. Результатом оперативных мероприятий стало изъятие 270 литров спиртного, реализуемого с грубыми нарушениями закона. Об этом сообщает издание 7info.

Проверки затронули не только Рязань, но и восемь районов области, где инспекции подверглись бары, кафе и торговые точки. В общей сложности было зафиксировано 14 нарушений. Среди основных претензий — продажа алкоголя с окончательно истекшим сроком годности. Ярким примером стал сетевой супермаркет в Ряжске, откуда изъяли 17 литров просроченной продукции. В другом инциденте, в рязанском баре на Народном бульваре, торговля велась вообще без необходимой лицензии, что повлекло за собой конфискацию 34 литров напитков.

Подобные нарушения не только вводят потребителей в заблуждение, но и создают прямую угрозу для их здоровья, не говоря уже о недобросовестной конкуренции на рынке. Последствия для нарушителей оказались суровыми — по всем выявленным фактам возбуждены дела административного характера.

Юридическим лицам, допустившим подобные деяния, теперь грозят серьезные финансовые санкции. Размер штрафов может достигать 300 тыс. рублей с обязательной конфискацией нелегального товара, а в отдельных случаях суммы исчисляются миллионом рублей, что служит серьезным предупреждением для всего сектора ритейла.

Ранее эксперт перечислил риски онлайн-продажи алкогольных напитков.