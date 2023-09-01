Полицейские задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на женщину в Видном

В подмосковном Видном задержали подозреваемого в разбойном нападении на местную жительницу. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Инцидент произошел рано утром в одном из городских парков, уточнили в ведомстве. Злоумышленник напал на 40-летнюю женщину, которая направлялась на железнодорожную станцию через лесной массив. Он несколько раз ударил ее по голове предметом, схожим с пистолетом. Затем он выхватил у женщины рюкзак, в котором находились мобильный телефон и документы, и скрылся.

Нападавшего оперативно задержали на одной из парковок города. Им оказался 38-летний житель Видного, который ранее был неоднократно судим. Кроме того, в салоне автомобиля, который принадлежал родственнику злоумышленника, оперативники обнаружили похищенное у женщины имущество и предмет, похожий на травматический пистолет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Одинцово предъявили обвинение местному жителю, который застрелил своего знакомого в ходе драки.