Полицейские задержали стрелка у ТРЦ «Щелковский» в Москве

У торгового центра «Щелковский» в Москве произошла стрельба из травматического оружия. Сотрудники полиции задержали стрелявшего. Территория у входа в торговый центр оцеплена. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил телеграм-канал SHOT.

Рядом с местом происшествия расположен автовокзал «Центральный», откуда отправляются автобусы по междугородним и международным направлениям.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента. По предварительной информации, использованное оружие не было боевым. Данные о раненых или погибших не поступали.

Позднее информация о стрельбе не получила подтверждения. Видеозапись, появившаяся в Сети, запечатлела задержание данного гражданина, которое произошло накануне.

Ранее сообщалось, что сыновья миллиардера устроили стрельбу в центре Оренбурга.