Полицейские задержали стрелка у ТРЦ «Щелковский» в Москве
Неизвестный открыл огонь у ТРЦ «Щелковский» в Москве, полиция на месте
Фото: [Медиасток.рф]
У торгового центра «Щелковский» в Москве произошла стрельба из травматического оружия. Сотрудники полиции задержали стрелявшего. Территория у входа в торговый центр оцеплена. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил телеграм-канал SHOT.
Рядом с местом происшествия расположен автовокзал «Центральный», откуда отправляются автобусы по междугородним и международным направлениям.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента. По предварительной информации, использованное оружие не было боевым. Данные о раненых или погибших не поступали.
Позднее информация о стрельбе не получила подтверждения. Видеозапись, появившаяся в Сети, запечатлела задержание данного гражданина, которое произошло накануне.
Ранее сообщалось, что сыновья миллиардера устроили стрельбу в центре Оренбурга.