Сыновья миллиардера устроили стрельбу в центре Оренбурга

В центре Оренбурга произошел инцидент: наследники местного миллиардера открыли огонь по владельцу спортивного клуба. По предварительной версии, мотивом послужила ревность.

Как стало известно телеграм-каналу Baza, сыновья Владимира Макарова, известного в регионе бизнесмена, применили травматическое оружие против Петра Макеева.

Конфликт между Макаром Макаровым и Петром Макеевым зародился в ресторане «Карин». После словесной перепалки Макеев нанес удар Макару, что переросло в потасовку, переместившуюся на улицу.

Согласно записям камер видеонаблюдения, братья Макаровы (Макар, Егор и Захар) извлекли травматическое оружие из автомобилей и произвели выстрелы в Макеева, после чего нанесли ему телесные повреждения.

Петра Макеева с множественными ранениями доставили в отделение интенсивной терапии, где ему была оказана хирургическая помощь. Братья Макаровы покинули место происшествия. Впоследствии в жилище одного из них был произведен обыск.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Однако, по информации, ни один из братьев Макаровых в настоящее время не задержан.

Предполагается, что причиной конфликта стала смена романтических предпочтений девушки одного из братьев Макаровых в пользу Петра Макеева.

Ранее сообщалось, что при стрельбе в Филадельфии погибли как минимум два человека.