Полицейские задержали толпу россиян, препятствовавших аресту друга

Около 30 граждан были задержаны и доставлены в отделение полиции за противодействие сотрудникам правоохранительных органов при задержании правонарушителя в Ермолино. Информацию предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, сообщил ТАСС.

В полицию поступил сигнал о нарушении порядка в магазине, расположенном в поселке Ермолино. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили гражданина, выходца из Дагестана, в неадекватном состоянии. Он игнорировал законные требования представителей власти. При попытке поместить мужчину в полицейский автомобиль его друзья попытались спровоцировать конфликт с целью помешать его задержанию.

В ГУ МВД уточнили, что в отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ (неподчинение законным требованиям сотрудника полиции).

Ему назначено наказание в виде 13 суток ареста. В ходе последующих действий из общежития в том же населенном пункте в полицию были доставлены 27 человек, включая инициатора противоправных действий 1998 года рождения.

Согласно данным ТАСС от источников в правоохранительных органах, предварительно установлено, что во время задержания правонарушителя его знакомые сбили одного из полицейских с ног и нанесли ему удары по голове.

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