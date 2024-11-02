Полицейские задержали в Калининграде подростка, расстрелявшего трамвай

Правоохранители задержали в Калининграде юношу, который обстрелял из пневматического оружия трамвай с пассажирами. Об этом сообщило региональное УМВД, слова его представителей привел ТАСС .

Ранее появлялись сообщения, что в Калининграде неизвестные обстреляли из пневматики трамвай и рейсовый автобус. К счастью, никто при этом не пострадал. Полиция сумела выяснить, кто был причастен к этому ЧП. Она выявила и задержала 17-летнего парня, который подозревается в данном преступлении.

«Был установлен и задержан 17-летний местный житель. По предварительной версии, он выстрелил по трамваю из пневматического оружия», — заявили журналистам.

Сам злоумышленник говорит о том, что выстрелы у него произошли случайно, он никому не хотел навредить.

До этого по поводу Калининграда высказалась польская пресса. Высокопоставленные военные из Польши до этого заявляли, что могут захватить под свой контроль российский анклав, что было очень отрицательно воспринято обществом. Такие высказывания подвергают риску простых граждан Польши, так считают СМИ.