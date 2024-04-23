Полицейские задержали в Подмосковье мужчину, подозреваемого в мошенничестве в салоне сотовой связи

Сотрудники уголовного розыска по городскому округу Химки задержан ранее судимый тридцатишестилетний житель Новосибирска, подозреваемый в мошенничестве, произошедшем в салоне сотовой связи. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Удалось установить, что злоумышленник зашел в салон сотовой связи на Ленинградском шоссе и под предлогом покупки телефона попросил продавца показать новые модели смартфонов. Воспользовавшись моментом, когда сотрудник магазина отвлекся, правонарушитель подменил коробки с гаджетами на такие же с муляжами. После чего вышел из помещения.

Позднее продавец обнаружил подмену товара и обратился в полицию. Так, общий ущерб составил более двухсот шестидесяти тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские оперативно задержали злоумышленника возле станции МЦК «Соколиная гора.

Мужчина пояснил, что копии телефонов вместе с коробками приобрел в Интернете, похищенные гаджеты успел продать, а вырученные деньги потратил на личные нужды. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

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