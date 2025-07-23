Полицейских обвинили во взятках от главреда телеграм-канала Baza

В рамках расследования дела о взяточничестве, в котором фигурирует главный редактор телеграм-канала Baza, трое сотрудников полиции, подозреваемых в получении незаконного вознаграждения, были этапированы в столицу для проведения следственных процедур. Они прибыли из Краснодарского и Красноярского краев, а также из Белгородской области, сообщил телеграм-канал Mash.

Глеб Трифонов, занимающий должность главного редактора Baza, отрицает факт передачи взятки. Аналогичную позицию занимает и продюсер издания Татьяна Лукьянова. Согласно информации, предоставленной Mash, в ходе допроса оба заявили, что издание осуществляло оплату за видеоматериалы и сведения, касающиеся исключительно спортивной и светской хроники.

По информации, опубликованной Baza, накануне Глеб Трифонов провел около 10 часов в микроавтобусе возле здания Следственного управления Следственного комитета по Центральному административному округу Москвы.

Официальное оформление его задержания произошло лишь в ночное время, а доступ к адвокату ему предоставили только спустя 14 часов после фактического задержания. Допрос продолжался до трех часов ночи, что является нарушением положений Уголовно-процессуального кодекса.

Ранее сообщалось, что главреду Baza и его коллеге грозит до 12 лет лишения свободы по делу о даче взятки.