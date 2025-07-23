Главреду Baza и его коллеге грозит до 12 лет лишения свободы по делу о даче взятки

Главному редактору Baza Глебу Трифонову и продюсеру Татьяне Лукьяновой грозит до 12 лет лишения свободы по обвинению в даче взятки в составе группы лиц, передает Mash.

Как ранее стало известно, следствие уже предъявило журналистам официальное обвинение, однако они свою вину не признают.

Задержание Трифонова произошло утром, 22 июля, после обыска в его доме. Более 14 часов к нему не допускали адвоката и родственников. Сам журналист все это время также не выходил на связь.

По данным Baza, допрос проводили ночью, что прямо запрещено Уголовно-процессуальным кодексом (УПК). Издание отмечает, что следствие решило форсировать эту ситуацию по нескольким причинам.

Одна версия заключается в том, что стремительное задержание журналистов является попыткой прекратить информационный резонанс вокруг дела, в котором отсутствуют убедительные доказательства.

Другая версия предполагает, что арест используется как инструмент принуждения — следствие могло рассчитывать, что в таких условиях Трифонов и Лукьянова пойдут на самооговор в обмен на смягчение мер пресечения.

Наконец, третья версия, которую выдвинула Baza со ссылкой на наблюдения адвоката главного редактора Алексея Михальчика, заключается в странном расхождении в официальной хронологии событий. Юрист отметил, что фактически журналистов задержали 22 июля в 8:00 мск, однако следствие пыталось задокументировать задержание как произошедшее в 23:00 мск того же дня.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» разбиралось в ситуации с арестом главного редактора Baza и продюсера издания.